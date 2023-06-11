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Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 10.06.2023 по 00:00 11.06.2023 года

Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 10.06.2023 по 00:00 11.06.2023 года

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики, поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц .

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