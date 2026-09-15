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«Главная ошибка — думать, что всё впереди»: 7 правил жизни и счастья от 91-летней Алисы Фрейндлих

«Главная ошибка — думать, что всё впереди»: 7 правил жизни и счастья от 91-летней Алисы Фрейндлих

«Единственная моя ошибка — три четверти жизни я думала, что всё ещё впереди», — это признание народной артистки Алисы Фрейндлих с годами приобретает всё более глубокое звучание.

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