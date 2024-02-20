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Зеленский обвинил Россию в протестах польских фермеров

Зеленский обвинил Россию в протестах польских фермеров

Президент Украины подхватил обвинения в адрес России, высказанные его западными коллегами, и заявил, что массовые протесты фермеров на границе с Польшей вызваны не проблемами с экспортом зерна, а политикой.

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