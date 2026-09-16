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Курские новости

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В Курске переделают документы на ливневку в посёлке Северный

В Курске переделают документы на ливневку в посёлке Северный

Первую версию документов утвердил бывший глава региона Роман Старовойт, тогда не могли установить правообладателей 26 участков.

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