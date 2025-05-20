Представлен ноутбук ASUS ProArt P16 с сенсорным OLED-экраном и поддержкой ИИ

Компания ASUS представила на международной выставке Computex 2025 широкий спектр периферийных устройств и IoT-решений, направленных на различные сферы — от рабочего пространства и индустриального применения до здравоохранения, творчества и повседневной жизни с поддержкой искусственного интеллекта.