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Царьград

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Смертельное ДТП под Дивеево: Toyota сбила 72-летнюю женщину

Смертельное ДТП под Дивеево: Toyota сбила 72-летнюю женщину

Смертельная авария произошла 18 сентября у села Дивеево на автодороге Выездное — Дивеево — Сатис. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

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