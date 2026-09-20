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Татар-информ

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Иностранных наблюдателей впечатлила открытость и высокая явка на выборах в РТ

Иностранных наблюдателей впечатлила открытость и высокая явка на выборах в РТ

Количество людей, которые принимают участие как в организации выборов, так и непосредственно в голосовании, впечатлило делегацию Международного фестиваля молодежи, участвующую в электоральной программе в Татарстане.

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