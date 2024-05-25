Какой праздник 26 мая в России и мире, история и традиции Анна ФедороваПеречень праздников России на 26 мая 2024 года представляет собой разнообразие торжеств, включая государственные, профессиональные, международные, народные и церковные события, которые отмечаются на территории страны в этот день.