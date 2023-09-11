Действующий глава Алтайского края Томенко побеждает на выборах с 76,16% голосов

Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко глава набрал на выборах губернатора 76,16% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома России после обработки 100% протоколов.
Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко глава набрал на выборах губернатора 76,16% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома России после обработки 100% протоколов.
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