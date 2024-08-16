Группа украинских десантников уничтожена во время встречного боя в Курской области

Шесть десантников из двух украинских подразделений - 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ были уничтожены российскими военными во время стрелкового боя в районе Крупца Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовиков .