В ответ на многочасовые удары Иран поразил базу американской логистики в Кувейте Центральное командование США (CENTCOM) объявило о завершении очередной серии мас.
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В ответ на многочасовые удары Иран поразил базу американской логистики в Кувейте Центральное командование США (CENTCOM) объявило о завершении очередной серии мас.
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