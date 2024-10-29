Распавшиеся пары рассказали о самых отвратительных вещах, которые они делали бывшим после расставания

Разрыв отношений может выявить неожиданное коварство даже у самых спокойных на вид людей. Один из самых популярных тредов на Reddit собрал тысячи просмотров как раз из-за таких историй — пользователи откровенно рассказали, на что пошли ради жирной точки в отношениях.