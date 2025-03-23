Гастроэнтеролог Кашух рассказала, полезно ли пить какао

Кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» , гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT, сколько чашек какао в день можно выпивать без вреда для здоровью и кому этот напиток может быть противопоказан.
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