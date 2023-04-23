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Поговорим о том, как обстоят дела с ЖКХ в разных странах мира

Поговорим о том, как обстоят дела с ЖКХ в разных странах мира

﻿﻿Поговорим о том, как обстоят дела с ЖКХ в разных странах мира. Наименьшие (по отношению к доходам) платежи за коммунальную квартиру в Ирландии, Норвегии и Финляндии: от 3 до 4,5%.

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