Поговорим о том, как обстоят дела с ЖКХ в разных странах мира. Наименьшие (по отношению к доходам) платежи за коммунальную квартиру в Ирландии, Норвегии и Финляндии: от 3 до 4,5%.
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