Гайана: 27 человек погибли и 83 пропали без вести во второй половине дня по местному времени 20 июля после того, как пассажирский паром со 179 людьми на борту перевернулся возле Айрон-Пунт, регион Барима-Вайни, ночью 18-19 июля.