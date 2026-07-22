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RT Russia

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В Госдуме назвали возможные темы встречи Лаврова и Рубио

В Госдуме назвали возможные темы встречи Лаврова и Рубио

Депутат Госдумы Александр Толмачёв предположил, что одной из ключевых тем предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио станет участие Вашингтона в поддержке Киева.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
И потом опять... бестолковая, карусель визитов - спец-посланников Трампа?!
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