«Каша из латиницы»: Путин призвал бороться с «вульгарными» заимствованиями в русском языке

Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и бессмысленных иностранных заимствований в русском языке, отдавая предпочтение кириллице, и укреплять роль русского языка в глобальном гуманитарном пространстве.
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