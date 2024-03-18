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Джеймс Харден вошел в Топ-20 самых результативных игроков в истории НБА

Джеймс Харден вошел в Топ-20 самых результативных игроков в истории НБА

В матче с «Атлантой» (93:110) Харден набрал 9 очков, что позволило ему обойти завершившего карьеру Винса Картера (25 728).

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