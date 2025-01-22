Названы самые популярные схемы мошенников для обмана детей

ВТБ перечислил три самые распространенные мошеннические схемы, используемые для обмана детей. Как отметили в пресс-службе банка, чтобы запугать детей или обманом заставить их передать доступ к финансам родителей, злоумышленники используют методы социальной инженерии.
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