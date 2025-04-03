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Татар-информ

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«УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ

«УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ

Какую форму управления домом лучше выбрать, чтобы в нем был порядок? Почему штрафы для УК больше, чем для ТСЖ, и на кого из них чаще жалуются татарстанцы? Какая новая форма управления многоквартирными домами может появиться в России? Об этом «Татар-информу» рассказал начальник Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин.

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