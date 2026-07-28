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Бастрыкин призвал признать использование ИИ, прокси и VPN отягчающим обстоятельством

Бастрыкин призвал признать использование ИИ, прокси и VPN отягчающим обстоятельством

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование во время совершения преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

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