Бастрыкин призвал признать использование ИИ, прокси и VPN отягчающим обстоятельством

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование во время совершения преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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