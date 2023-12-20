Украина внесла китайскую железнодорожную корпорацию в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны».
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