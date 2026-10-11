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Почему длинные ОФЗ сейчас могут стать точкой входа для частного инвестора

Почему длинные ОФЗ сейчас могут стать точкой входа для частного инвестора

Рынок долговых бумаг устроен интересно: иногда самые очевидные возможности появляются тогда, когда большинство участников предпочитает их не замечать.

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