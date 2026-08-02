В Чкаловске 8 августа пройдет фестиваль «Русские крылья» с авиашоу

8 августа в Чкаловске состоится XII фестиваль скоростей «Русские крылья» (0+). Праздник, посвящённый инженерной мысли и великим достижениям, организует администрация муниципального округа при поддержке правительства Нижегородской области.
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