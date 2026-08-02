Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

В Чкаловске 8 августа пройдет фестиваль «Русские крылья» с авиашоу

В Чкаловске 8 августа пройдет фестиваль «Русские крылья» с авиашоу

8 августа в Чкаловске состоится XII фестиваль скоростей «Русские крылья» (0+). Праздник, посвящённый инженерной мысли и великим достижениям, организует администрация муниципального округа при поддержке правительства Нижегородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии