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«Успей присоединиться к СВОим!»: для новосибирцев созданы уникальные условия при заключении контракта на военную службу

«Успей присоединиться к СВОим!»: для новосибирцев созданы уникальные условия при заключении контракта на военную службу

Жители Новосибирской области, желающие заключить контракт на военную службу, могут рассчитывать на самый широкий спектр преимуществ – это и повышенные выплаты, социальная поддержка и льготы по различным направлениям.

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