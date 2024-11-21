«Успей присоединиться к СВОим!»: для новосибирцев созданы уникальные условия при заключении контракта на военную службу

Жители Новосибирской области, желающие заключить контракт на военную службу, могут рассчитывать на самый широкий спектр преимуществ – это и повышенные выплаты, социальная поддержка и льготы по различным направлениям.
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