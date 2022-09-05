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Яйца, кофе, арахис и брокколи: список смертельно опасных продуктов, которые мы едим каждый день

Яйца, кофе, арахис и брокколи: список смертельно опасных продуктов, которые мы едим каждый день

Честное слово, иногда лучше прожить жизнь в неведении, чем узнать истину и затем переживать. Американское Управление по санитарному надзору опубликовало список продуктов, которые несут в себе смертельную опасность при ежедневном употреблении.

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