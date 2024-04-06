Владимир Ильич, восстань он сегодня из своего хрустального гроба в Мавзолее, немало удивился бы, узнав, что в блогах его называют «патриотом» и «государственником».
Ленин: патриот России или иностранный агент?
Комментарии
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Сергей Косторнов
Вот это высер..... ахфтор иди подмойся ты обосрался!!
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15 час.
тн
татьяна неструева
Ленин величайщий русфоб мира .
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14 час.
Николай Галыгин
Ленин -философ и теоретик,когда дело коснулось практики выкручиваться пришлось Сталину
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8 час.
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