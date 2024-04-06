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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Ленин: патриот России или иностранный агент?

Ленин: патриот России или иностранный агент?

Владимир Ильич, восстань он сегодня из своего хрустального гроба в Мавзолее, немало удивился бы, узнав, что в блогах его называют «патриотом» и «государственником».

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Комментарии
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Сергей Косторнов
Вот  это    высер.....   ахфтор   иди  подмойся   ты  обосрался!!
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15 час.
тн
татьяна неструева
Ленин  величайщий   русфоб  мира .
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14 час.
Николай Галыгин
Ленин -философ и теоретик,когда дело коснулось практики выкручиваться пришлось Сталину
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8 час.

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