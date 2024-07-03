Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму более $226 млн на производство ракет ATACMS для нескольких стран, сказано в заявлении, распространенном американским военным ведомством.
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