Беларусь откроет арену в Минске матчем не с Россией, а с Китаем – до 10 июня. Национальный стадион будет вмещать 33 тысячи зрителей

Новая арена на 33 тысячи зрителей строится в Минске с 2020 года. Ожидалось, что первой игрой на ней станет финал Кубка Беларуси 24 мая, однако открытие перенесли на более поздний срок.
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