Юристы OpenAI упрекнули Илона Маска в передёргивании фактов На этой неделе в Са...

Юристы OpenAI упрекнули Илона Маска в передёргивании фактовНа этой неделе в Сан-Франциско должно состояться заседание суда, на котором представители интересов OpenAI попытаются обжаловать иск Илона Маска (Elon Musk), обвиняющий эту некоммерческую организацию в отказе от своих принципов.
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