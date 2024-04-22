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Юристы OpenAI упрекнули Илона Маска в передёргивании фактов На этой неделе в Са...

Юристы OpenAI упрекнули Илона Маска в передёргивании фактов На этой неделе в Са...

Юристы OpenAI упрекнули Илона Маска в передёргивании фактовНа этой неделе в Сан-Франциско должно состояться заседание суда, на котором представители интересов OpenAI попытаются обжаловать иск Илона Маска (Elon Musk), обвиняющий эту некоммерческую организацию в отказе от своих принципов.

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