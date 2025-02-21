Фонд «Добровольцы Донбасса» награжден медалью «За содействие СВО»

В благотворительном фонде «Единый центр поддержки» состоялась встреча без галстуков. Мероприятие было посвящено награждению медалями «За содействие СВО» и вручению Благодарственных писем волонтерам, руководителям организаций и жителям Пермского края, активно участвующим в оказании помощи.