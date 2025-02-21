Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Дубняк
    Это бесчеловечный подход. Надо вернуть, как было с уменьшением цены.В Калининграде мо...
  • Евгений Бут
    Дебил! А ты моего деда знал? Ты тупое, хохлятское, глупое существо палаты номер шесть, которое допустили до интернета...Почему Хрущёв пер...
  • Модест
    Оно непотопляемое. Годится только на компост.Под петицией с тр...

Фонд «Добровольцы Донбасса» награжден медалью «За содействие СВО»

Фонд «Добровольцы Донбасса» награжден медалью «За содействие СВО»

В благотворительном фонде «Единый центр поддержки» состоялась встреча без галстуков. Мероприятие было посвящено награждению медалями «За содействие СВО» и вручению Благодарственных писем волонтерам, руководителям организаций и жителям Пермского края, активно участвующим в оказании помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх