Фонд «Добровольцы Донбасса» награжден медалью «За содействие СВО»

В благотворительном фонде «Единый центр поддержки» состоялась встреча без галстуков. Мероприятие было посвящено награждению медалями «За содействие СВО» и вручению Благодарственных писем волонтерам, руководителям организаций и жителям Пермского края, активно участвующим в оказании помощи.
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