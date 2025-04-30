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Видеонаблюление в классы! Ну сколько уже можно?! И сразу будет понятно кто и как отличился, кто прав, а кто виноват!

Видеонаблюление в классы! Ну сколько уже можно?! И сразу будет понятно кто и как отличился, кто прав, а кто виноват!

Четвероклассник покрыл матом учительницу. Теперь она — под угрозой увольнения Источник: ИТАР-ТАСС / Лидия Мухамадеева Ученики 4 «А» класса школы № 31 Василеостровского района остались без своей учительницы с 40-летним стажем Лии Моисеевны Юрьевой перед выпуском из начальной школы.

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