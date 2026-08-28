«Я никогда ничего подобного не видел». Флагманские SoC в смартфонах подорожали, но всё равно дешевле памяти

Названы конкретные суммы По данным инсайдера Digital Chat Station, стоимость памяти для смартфонов за год выросла настолько резко, что теперь она может обходиться производителям дороже топового мобильного процессора.
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