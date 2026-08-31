TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

От колонии до романа с Примадонной: как Сергей Челобанов взлетел на вершину эстрады и почему потерял всё

От колонии до романа с Примадонной: как Сергей Челобанов взлетел на вершину эстрады и почему потерял всё

По всем законам шоу-бизнеса Сергей Челобанов вообще не должен был оказаться на большой сцене. Бывший боксёр из саратовской глубинки, за плечами которого были судимости и колония, внезапно стал одним из самых заметных композиторов страны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым