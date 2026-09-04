50 млн россиян могут столкнуться с проблемами с интернетом из-за новой реформы Минцифры. Для работы провайдерам могут потребоваться лицензия за 10 млн рублей, капитал от 100 млн и подключение к СОРМ — система, позволяющая уполномоченным силовым органам получать данные пользователей и информацию о сообщениях в предусмотренных законом случаях, пишет РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Донецкая группа н...
- IV Украинский пилот ...
- Мэр Владивостока ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым