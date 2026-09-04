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50 млн россиян могут столкнуться с проблемами с интернетом из-за новой реформы Минцифры.

50 млн россиян могут столкнуться с проблемами с интернетом из-за новой реформы Минцифры. Для работы провайдерам могут потребоваться лицензия за 10 млн рублей, капитал от 100 млн и подключение к СОРМ — система, позволяющая уполномоченным силовым органам получать данные пользователей и информацию о сообщениях в предусмотренных законом случаях, пишет РБК.

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