50 млн россиян могут столкнуться с проблемами с интернетом из-за новой реформы Минцифры. Для работы провайдерам могут потребоваться лицензия за 10 млн рублей, капитал от 100 млн и подключение к СОРМ — система, позволяющая уполномоченным силовым органам получать данные пользователей и информацию о сообщениях в предусмотренных законом случаях, пишет РБК.