Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в школе в штате Висконсин. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека, сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.
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