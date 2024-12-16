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Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в школе в штате Висконсин. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека, сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.

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