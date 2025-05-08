В дни празднования 80-летия Победы на Дмитриевской башне Нижегородского кремля оживут архивные фотографии

В дни празднования 80-летия Победы — с 9 по 11 мая — на Дмитриевской башне Нижегородского кремля появится красочная и проникновенная видеопроекция, посвященная подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
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