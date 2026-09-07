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Царьград

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Паоло Ваноли вновь возглавил "Фиорентину" после отставки Гроссо

Паоло Ваноли вновь возглавил "Фиорентину" после отставки Гроссо

Паоло Ваноли вернулся на пост главного тренера "Фиорентины". 54-летний специалист ранее возглавлял московский "Спартак" и одержал победу в Кубке России в 2022 году.

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