В МТС предупредили о новой опасности в WhatsApp

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: предлагают сдать аккаунт в WhatsApp в аренду за 200 рублей в день, а на деле используют его для кражи денег и личных данных, рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.