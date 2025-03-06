В МТС предупредили о новой опасности в WhatsApp

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: предлагают сдать аккаунт в WhatsApp в аренду за 200 рублей в день, а на деле используют его для кражи денег и личных данных, рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
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