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При выборе тронного имени Папы Римского Льва XIV не обошлось без ИИ

При выборе тронного имени Папы Римского Льва XIV не обошлось без ИИ

Одной из главных причин, по которой избранный в качестве Папы Римского уроженец Чикаго Роберт Прево, выбрал себе имя Лев XIV, стало развитие искусственного интеллекта, 13 мая сообщает издание Arstechnica.

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