При выборе тронного имени Папы Римского Льва XIV не обошлось без ИИ

Одной из главных причин, по которой избранный в качестве Папы Римского уроженец Чикаго Роберт Прево, выбрал себе имя Лев XIV, стало развитие искусственного интеллекта, 13 мая сообщает издание Arstechnica.
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