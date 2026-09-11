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Царьград

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«ВКонтакте» предложила гид «МФМ-2026» и техно-рейв в сентябре

«ВКонтакте» предложила гид «МФМ-2026» и техно-рейв в сентябре

«ВКонтакте» запустила мини-приложение «МФМ-2026» с гидом по фестивалю. Эксперты VK проведут мастер-классы по брендингу и контенту, тренер Алексей Жердев организует баскетбольную тренировку.

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