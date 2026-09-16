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Регион 29

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Три юные теннисистки представят Архангельскую область на Первенстве России

Три юные теннисистки представят Архангельскую область на Первенстве России

В Рязани стартовало командное Первенство России по теннису среди спортсменов до 13 лет. Архангельская область впервые представлена на этих соревнованиях в данной возрастной категории.

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