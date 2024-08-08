Элитный особняк за 2 млрд рублей экс-зама Шойгу хотят снести: Строжайшая секретность не спасла

Бендер Задунайский

Лишь бы снести . А не лучше ли это поместье сделать объектом социальной направлености . Пусть бойцы СВО после ранений проходят реабилитацию в этом живописном месте . Воровал у солдат , так пусть хоть такое возмещение будет и послужит во благо .