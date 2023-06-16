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Режиссер «Флэша» Мускетти планирует снять новый фильм о Бэтмене

Режиссер «Флэша» Мускетти планирует снять новый фильм о Бэтмене

Совсем недолго осталось до премьеры «Флэша» режиссера Андреас Мускетти. Однако с супергеройским кино постановщик завязывать не намерен и уже утвердил детали соглашения о съемке картины The Brave and the Bold, информирует The Hollywood Reporter.

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