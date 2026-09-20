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И смех, и слезы: 4 противоречивых чувства, которые испытывают женщины, став бабушками

И смех, и слезы: 4 противоречивых чувства, которые испытывают женщины, став бабушками

Со стороны кажется, что быть бабушкой — это сплошная радость. Психолог рассказал, что на самом деле переживают женщины в этот период.

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