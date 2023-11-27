Масочный режим ввели в больницах Иркутской области

В Иркутской области 27 ноября 2023 года ввели ограничения в медучреждениях. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов, в медорганизациях введен обязательный масочный режим.
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