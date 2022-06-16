ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

43 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГусЕна
    Ну, например, там используется лист салата, томат, огурец в свежем виде. Это витамины и клетчатка. Котлета-белок. Бул...Снова здорова
  • Гена Тишкин
    А чем бургер лучше пирожкаСнова здорова
  • ГусЕна
    Ты был в Германии, казахский Принеси-Подай ПНХнеМ?«Мы не в обиде»: ...

Рассуждаю, может ли Путин сменить флаг России на красное знамя СССР?

Рассуждаю, может ли Путин сменить флаг России на красное знамя СССР?

КОРОТКО С одной стороны нынешний президент России Владимир Путин не устаёт повторять свой знаменитый тезис о том, что развал Советского Союза является величайшей геополитической катастрофой, которую пережила наша страна за весь двадцатый век.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх