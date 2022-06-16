Рассуждаю, может ли Путин сменить флаг России на красное знамя СССР?

КОРОТКО С одной стороны нынешний президент России Владимир Путин не устаёт повторять свой знаменитый тезис о том, что развал Советского Союза является величайшей геополитической катастрофой, которую пережила наша страна за весь двадцатый век.
КОРОТКО С одной стороны нынешний президент России Владимир Путин не устаёт повторять свой знаменитый тезис о том, что развал Советского Союза является величайшей геополитической катастрофой, которую пережила наша страна за весь двадцатый век.
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