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Журнал «Профиль»

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Контакты Путина и Трампа, позиция США и урегулирование на Украине: о чем говорил Песков

Контакты Путина и Трампа, позиция США и урегулирование на Украине: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым к диалогу с Дональдом Трампом, а Москва рассчитывает на участие США в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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