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Мировое обозрение

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Пилько назвал Трампа «политическим импотентом», которого Москве не стоит воспринимать всерьез

Пилько назвал Трампа «политическим импотентом», которого Москве не стоит воспринимать всерьез

Президент США Дональд Трамп за почти два года в Белом доме не добился сколь-либо значимых результатов ни на одном направлении.

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