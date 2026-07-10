Эксперт Bitbanker Комаленков отметил, что биткоин может продолжить рост при закреплении цены выше 64 тысяч долларов

Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков заявил «Известиям», что курс биткоина в ближайшие дни может продолжить рост, если покупателям удастся закрепить цену выше 64 тысяч долларов.
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