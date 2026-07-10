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Эксперт Bitbanker Комаленков отметил, что биткоин может продолжить рост при закреплении цены выше 64 тысяч долларов

Эксперт Bitbanker Комаленков отметил, что биткоин может продолжить рост при закреплении цены выше 64 тысяч долларов

Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков заявил «Известиям», что курс биткоина в ближайшие дни может продолжить рост, если покупателям удастся закрепить цену выше 64 тысяч долларов.

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